Родственники едут в гости

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А если родственники едут в ваш город/страну в отпуск и хотят ночевать у вас - вас это напрягает? А если одну ночь только, допустим? И сами вы, когда едете в отпуск - предпочитаете остановиться у родственников или в гостинице? Впервые у нас должны остановиться родственники (отказать неудобно) - я что-то не в восторге, к тому же не знаю их толком.

зависит от того, кто конкретно xочет →

зависит от того, кто конкретно xочет ночевать у нас и сколько теx, кто xочет ночевать у нас :-) - если гостей набирается больше 4-x человек (родители с детьми или "2 пары"), то размещаться будет неуютно. И очередь в туалет слишком длинная :-)

Но если есть какие-то особые обстоятельства - тогда и больше разместим. Особенно "на одну ночь".

Ну а где мы сами ночуем - тоже зависит от того, к кому едем. И от обстоятельств. 30.05.2014 14:56:16, Хомяк Абрикосовый

У нас банально негде. Могу предложить →

У нас банально негде. Могу предложить только коврик в прихожей, но придется честно предупредить, что он не очень чистый (обычно туда вообще-то обувь ставится, но ради такого дела могу временно затолкать ее на стеллаж над ковриком, надеюсь, не упадет) и спящий на коврике рискует быть среди ночи слегка затоптанным кем-нибудь из нас, идущим в туалет. :)))

Сама у родственником остановилась бы только в случае, если у них большой дом или многокомнатная квартира и есть, соответственно, помещения, рассчитанные специально на гостей, и инициатива была бы с их стороны. 29.05.2014 19:46:02, Келайно

Напрягает:))

когда я еду куда-то --- только в отеле →

когда я еду куда-то --- только в отеле или на арендованной квартире. Я ненавижу жить у друзей или у родственников. У меня маман в Москве, мне и в голову не приходит у нее провести больше 1 ночи после прилета. Но она и сама ..гм...не приглашает:)

Я не люблю пользоваться ванной и туалетом с чужими людьми.

Ко мне - не вопрос, комнат много и все со своими туалетами:) 29.05.2014 17:22:32, Лангуста

Родственников в других городах нет →

Родственников в других городах нет, поэтому не приезжают. У сына друзья в Питере. Он туда регулярно ездит и у кого-нибудь останавливается, они, соответственно, у нас. Никто не возражает, все довольны. 29.05.2014 17:04:02, Почему?

если есть, куда положить, то на пару →

если есть, куда положить, то на пару ночей не напрягает совсем. Даже рада буду. Как уже ниже писали, в советские времена московская квартира почти перевалочным пунктом работала. И у нас тоже. При этом мы долго жили в однокомнатной квартире втроем. Правда, у нас на кухне диван был. И сейчас я иногда езжу к подругам детства и своей двоюродной сестре в другой город. Ночую у каждой по паре ночей. А когда иначе поговорить-то? Только по вечерам. Я туда и езжу, чтобы пообщаться. 29.05.2014 14:44:42, Степная кошка

Спокойно отношусь, не напрягает, но у →

Спокойно отношусь, не напрягает, но у нас редко кто и останавливается. И сама у родственников останавливаюсь. 29.05.2014 14:00:13, Василиса из сказки

Если мне хочется их видеть, то приглашу →

Если мне хочется их видеть, то приглашу, если нет, то причину отказать всегда найду.

Сама так же - хочется с кем то повидаться в режиме " полночи сидеть на кухне болтать", напрашусь, не хочется, выбeру гостиницу.

Слово "родственники" тут вообще лишнее, к неродственникам всё это так же относится, я не буду над собой делать малейшее усилие из за того, что это люди мне какие то там "родственники". 29.05.2014 13:53:24, Natalya d'*

У нас без проблем - останавливаются →

У нас без проблем - останавливаются, живут от недели до месяца, с детьми, мужьями и собаками. Если кому не хватает лежачих мест, кладём на надувные матрасы на полу.

На принимают всегда, о гостиницах речи никогда нет. 29.05.2014 13:52:49, Antre

До 90-х, когда народ уменьшил свои туры →

До 90-х, когда народ уменьшил свои туры по командировкам и Москву посмотреть,у нас было как в фильме "Москва слезам не верит" - бабушка наш дом общежитием называет. В двушку, где жили 6 человек приезжали постоянно родственники, правда ненадолго 1-4 ночи и не по 1 человеку и всех бабушка принимала, так что и мы выросли с тем, что гости не в тягость. Иногда даже своим командировочным коллегам родственники давали наш телефон на всякий случай, вдруг не пристроятся на 1 ночь нигде. 29.05.2014 13:50:35, formica

очень напрягло бы; в реальности не →

очень напрягло бы; в реальности не напрягает, потому что никому это даже и в голову не придет. Да у меня и подушки-то с одеялом лишних нет!

опять же - там, куда я хочу съездить в отпуск, у меня родственников нет )) 29.05.2014 13:47:03, ландыш

"а у меня и места на полу нет"? :)

У нас, кстати, "2 в одном" продается: [ссылка] гы, а какими словами ты откажешь тем, кто напрашивается в гости словами "а нам ничего не надо, мы едем со своим надувным матрасом и спальным мешком"?"а у меня и места на полу нет"? :)У нас, кстати, "2 в одном" продается: 29.05.2014 18:29:03, Natalya d'* Ко мне уже давно никто не напрашивается. Со стороны моей семьи это не практиковалось в прицнипе, со стороны мужа быстро привыкли, что им не повезло с невесткой 29.05.2014 22:04:33, virus отказывать - это моя страсть! )) для меня нет ничего проще ))

скажу, например - слушайте, я очень извиняюсь, но мы гостей вооще не перевариваем. 29.05.2014 21:45:02, ландыш

У нас останавливаются все, и →

У нас останавливаются все, и родственники, и друзья. Но они именно к нам в гости едут, так как в нашем городе иных достопримечательностей нет :)) 29.05.2014 13:46:54, Helen May

У нас ночевать в квартире друзьям и →

У нас ночевать в квартире друзьям и родственникам в принципе негде. Как-то никто за все время и собирался этого делать. Сама предпочитаю останавливаться в гостинице. 29.05.2014 13:35:08, Ольга*

Я люблю, когда у нас в Москве →

Я люблю, когда у нас в Москве останавливаются родственники, это не каждый год случается, но всегда приятно вспоминать эти визиты.

Проживание на даче различных гостей бывает регулярно, не напрягает совсем, но радует так же. 29.05.2014 13:33:11, NLU

В гостинице, если мы. Если к нам - у нас →

В гостинице, если мы. Если к нам - у нас могут жить только родители мужа, меня это слегка напрягает, неглиже не походишь, но общение с внучками превыше всего:) Остальным и в голову не придет выйти с таким предложением, я не приветствую такого. Почти незнакомых родственников я бы точно не поселила. Хотя место есть. 29.05.2014 13:31:16, Sirriuss

не напрягает. Не по-человечески как-то →

не напрягает. Не по-человечески как-то родственников или друзей в гостиницу гнать. Не по нашему :) Если, конечно, не на месяц приехали. 29.05.2014 13:29:15, AleXXX

У меня негде. а родственников в других →

У меня негде. а родственников в других городах у меня нет. Ну кроме свекрови, у нее конечно останавливаемся, какие там гостиницы.... 29.05.2014 13:26:10, Дикая хозяйка

Близкие у меня и я у них. Я как раз в →

Близкие у меня и я у них.



Я как раз в отпуск. У родителей или сестры, и на их дачах я как дома, собственно, живу. Но там места... более чем... Одна комната носит мое имя:))

До сих пор.



Ко мне мои бывают набегами, носятся тут как оголтелые по достопримечательностям:) Я их не вижу. Вот в субботу жду порцию таких туристов, открываем сезон. Погодка не очень. 29.05.2014 13:23:14, Питерская

малознакомых родственников у меня нет →

малознакомых родственников у меня нет. Всем остальным) я буду рада. Но у меня очень мало родственников, и это все близкие люди (независимо от степени родства) 29.05.2014 13:22:55, мышка на сервере Ага, и у меня мало. 29.05.2014 13:23:56, Питерская

когда я жила с родителями в москве в →

когда я жила с родителями в москве в 3-комнатной квартире(планировка 60-ых годов) к нам иногда приезжали- это был КОШМАР!

сеичас, иногда приезжает брат мужа с детьми -отношусь нормально, так как есть свободные спальни И ванны с туалетами. 29.05.2014 13:18:08, gazelle

Смотря что за родственники. Если →

Смотря что за родственники.

Если мама/тетя/бабушка - да, конечно.

если троюродные и тд - однозначно нет.

Если близкие друзья - да, конечно

Если пару раз в сети переписывались - нет. 29.05.2014 13:15:10, Дара

Раньше хоть месяц живи, настолько никто →

Раньше хоть месяц живи, настолько никто не напрягал. Сейчас напрягает, но периодически сдаюсь близким родственникам. Вот в выходные гости из Москвы. Куда их девать-то:)) 29.05.2014 13:13:26, Питерская

Абсолютно не напрягает. У нас так →

Абсолютно не напрягает. У нас так принято, по-другому не бывает. Независимо от количества ночей. 29.05.2014 13:05:19, hanhi

Да, напрягло бы не то слово. Даже не →

Да, напрягло бы не то слово. Даже не знаю чтобы я ответила.

Но я москвичка, и все близкие родственники москвичи

Хотя к бабушке приезжали я помню, и мы ездили в Одессу в детсве к родственникам. Но тогда с гостиницами были проблемы, а сейчас то зачем? Напряг для двух сторон 29.05.2014 13:00:35, Пирожки от Ловетт

Не напрягает, гостям я рада, поэтому →

Не напрягает, гостям я рада, поэтому обычно все приезжающие останавливаются у нас, иногда даже живут :) Отказала только один раз, но это был абсолютно незнакомый мне человек, друг моего двоюродного брата.

Сама на одну-две ночи останавливаюсь у родственников-друзей, на более длительный срок мне удобнее снять номер или квартиру (хотя и тут есть варианты, у кого-то и я жила по пол-лета :)) 29.05.2014 12:59:53, Лёнча-из-Вишни

нет у меня нигде кроме москвы и ближайше →

нет у меня нигде кроме москвы и ближайшего подмосковья родственников. даже обидно 29.05.2014 12:58:19, Шерлок

У нас все мое детство в небольшой двушке →

У нас все мое детство в небольшой двушке был просто перевалочный пункт. Родственники были по всему СССР, плюс мамины подруги из других городов, мужья подруг, отцовские коллеги, которым не хватило место в гостиницах и т.п. То есть в моей комнате практически еженедельно стояла раскладушка, либо я вообще спала с родителями.

Сейчас если едут, то к маме, у нее свободная комната. К себе пускаю только одного троюродного брата, но мы с ним очень близки.

Да, к дочке периодически приходят подруги с ночевкой, не напрягает совершенно, наоборот. 29.05.2014 12:55:23, Полевка

а они прямо к вам в отпуск едут или →

а они прямо к вам в отпуск едут или просто проездом? я вот сейчас подумала, что все ночевания, которые я помню в своей жизни, это не больше 2 ночей, обычно 1, а такого чтобы в отпуск - мне бы даже в голову не пришло. 29.05.2014 12:53:20, douceur К нам на 1-2 ночи. 29.05.2014 13:11:27, Став

На одну ночь приезжают к нам. Даже если →

На одну ночь приезжают к нам. Даже если на несколько дней. Это очень приятно. Когда жили в Москве, у нас все останавливались-и родственники, и знакомые, кто через Москву ехал. В Сингапур брат мужа с семьей приезжал, жили в гостинице, так нам даже обидно было.

Сами если едем можем остановиться у близких родственников, у дальней родни останавливаться не будем, поживем в гостинице. 29.05.2014 12:51:20, nastyk

лично я всегда за гостиницы, и для себя →

лично я всегда за гостиницы, и для себя, и для гостей. Но, есть родственники и друзья (1 друг и кузина), которые меня искренне не поймут, да и сильно обидятся, если я у них не сотановлюсь, правда, там реально гостевые имеются. У меня места мало, но раз в год приходятся кого-нибудь размещать, но это именно редкий и исключительный случай, не для всех. Большинству я просто снимаю гостинницу. 29.05.2014 12:44:07, douceur

Малознакомые- и я была бы не в восторге →

Малознакомые- и я была бы не в восторге. Близкие родные и друзья- жилплощадь позволяет, гостевые места есть всегда. Мы их и сами всегда приглашаем.

Сами только у близких родственников останавливаемся, они бы обиделись, если мы в гостинице поселились. Да и нашествие шумной семьи из 4-5 человек только самые стойкие вынести могут) 29.05.2014 12:42:03, Tortillka

Я могу остановиться только у тех →

Я могу остановиться только у тех родственников, с которыми поддерживаем близкие отношения. И у себя их принять тоже всегда рада. Остальных в сад в гостиницу... или к нашим родителям могут попроситься, они более гостеприимные :) 29.05.2014 12:37:51, VarNa

Нет, меня не напрягает. Но у нас только →

Нет, меня не напрягает. Но у нас только одниа родственница, которая к нам приезжает жить и мы к ней - это моя родная тетка (сестра папы) из Севастополя.

Она приезжает к нам редко, а вот мы каждый год стараемся туда к ней приезжать. И только попробуй приехать и поселиться где-нибудь в другом месте - обидется. 29.05.2014 12:36:30, Оля-Йоля У нас такие питерские родственники, шибко обидчивые :))

По инерции даже прошлым летом обидеться пытались, но мы приехали вчетвером, а в их трёшке уже и так демографический взрыв случился :) Да и мы не на одну ночь. 29.05.2014 13:49:49, Helen May у нас нигде взрыва никакого не случается :) Поэтому я не возражаю, а с радостью останавливаюсь у тетки, у нас там отдельные две комнаты, тетке не мешаем вообще никак. 29.05.2014 18:19:32, Оля-Йоля Да, про обиды "А почему не у нас?" мне тоже известно. Я то как раз предпочитаю гостиницу, бывали обиды по этому поводу тоже. На всех не угодишь. :-) 29.05.2014 12:41:36, Став

сама ночую только у мамы, да и то очень →

сама ночую только у мамы, да и то очень редко. И никогда у друзей или родственников, если только нет каких-то отягчающих типа они сами приглашают + у них реально места очень много (собственный дом с несколькими гостевыми) и это никого не напрягает.



Я не люблю колхоз. Очень не люблю. И у себя гостей с ночевкой тоже не принимаю. Единственные, кто может переночевать у меня, это дочь, мама и свекровь (последняя меня напрягает, но случается это крайне редко, максимум одна ночь в пару лет).



Чтобы у меня останавливался кто-то, кого я толком не знаю, а мне было неудобно отказать... паралельный мир. 29.05.2014 12:33:39, WildStitch Просто родственники не мои, а мужа, живут в другой стране много лет, поэтому я их не знаю. А муж, конечно, знает. 29.05.2014 12:37:08, Став у кто ими заниматься будет - думать, где им спать, что им есть и ты пы? Тоже муж? Я бы расслабилась и полностью отдалилась от дела, раз уж отказать не могу, от слова совсем. А лучше - просто б уехала на это время. И пусть он сам со всем разбирается. 29.05.2014 12:39:36, WildStitch Где спать и что есть как раз не проблема. Мне само присутствие круглосуточное некомфортно. Спасибо. 29.05.2014 12:44:07, Став

У меня негде. :-) Сама предпочитаю в гос →

У меня негде. :-) Сама предпочитаю в гостинице.

29.05.2014 12:33:34, Grumpy Cat

нет, не напрягает. Если мы их не можем →

нет, не напрягает. Если мы их не можем оставить у себя на ночёвку, то сразу об этом говорим, без напряга.



в случае собственного отпуска зависит от родственников) 29.05.2014 12:32:38, Вечная Весна

Нет, в общем случае не напрягает, но у →

Нет, в общем случае не напрягает, но у меня просторно. Одна ночь вообще не вопрос.

Когда сама - зависит от, часто у родственников. 29.05.2014 12:31:23, Мадам Шредингер Место у нас есть, но как-то некомфортно - выходить из комнаты надо будет обязательно при полном параде, утренняя суета с детьми при чужих (хоть и родственниках) смущает. 29.05.2014 12:39:25, Став Когда у нас ночуют гости, мы с мужем спим в "детской" на надувном матрасе :) 29.05.2014 13:51:03, Helen May Ну если у меня ночуют гости, то я и в халате могу выйти, или просто в домашней одежде.

Самая большая проблема - что двери комнат закрываются, а у меня кошки, они этого не любят и могут начать скрестись.



Ну и самим гостям не так удобно спать в гостиной проходной, к тому же смежной с кухней. 29.05.2014 12:42:27, Мадам Шредингер

По-разному. Обычно в гостинице, так прощ →

По-разному. Обычно в гостинице, так проще. Но есть очень близкие, с которыми дружим, а не просто родствуем:) у них останавливались. 29.05.2014 12:31:05, Чернобурка

Нормально отношусь. Сама предпочту →